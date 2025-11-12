В Литве заявили, что Белоруссия отказалась открыть эвакуационный коридор для фур

Белоруссия не справляется с воздушными шарами контрабандистов, которые угрожают безопасности гражданской авиации, подчеркнул советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Белоруссия отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. Об этом сообщил журналистам советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас.

"На наше обращение получен ответ руководства пограничной службы Белоруссии. Согласия на открытие эвакуационного коридора (так власти Литвы называют пропуск через границу застрявших в Белоруссии фур - прим. ТАСС) не поступило", - сказал он.

Как утверждал советник, границы Литвы для литовских перевозчиков и перевозчиков из стран ЕС открыты. "Препятствия чинит и наращивает эскалацию Белоруссия, не справляющаяся с воздушными шарами контрабандистов, которые угрожают безопасности гражданской авиации", - сказал Доброволскас.

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с соседней страной якобы для борьбы с воздушной контрабандой. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.