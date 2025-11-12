Вильнюс предложил Минску решить вопрос пропуска фур на уровне погранслужб

Открытие Литвой границы министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович считает преждевременным

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Вильнюс предлагает найти решение кризисной ситуации на литовско-белорусской границе с застрявшими там литовскими фурами на уровне пограничных ведомств двух стран. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович.

"У нас есть определенные решения. Они пока не на политическом уровне. Попытаемся реализовать. Предлагаем встретиться и обсудить вопрос на уровне пограничных служб", - сказал он.

Открытие Литвой границы он считает преждевременным. "Спешить, пока мы видим определенные действия со стороны Белоруссии, нечего", - утверждал глава МВД.

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с Белоруссией, утверждая, что Минск умышленно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. В ответ Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур. В результате там застряли свыше 1 тыс. грузовиков.