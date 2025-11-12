Замглавы МИД Белоруссии информировал дипкорпус о положении дел на границе с Литвой

В мероприятии приняли участие руководители дипломатических представительств, консульских учреждений и офисов международных организаций, аккредитованных в республике

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета подробно информировал иностранных дипломатов об истинном положении дел на границе с Литвой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дипведомства.

"Секрета подробно информировал иностранных дипломатов об истинном положении дел на белорусско-литовской границе, о позиции Республики Беларусь в отношении сложившейся ситуации, а также о предлагаемых белорусской стороной действиях по ее разрешению", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие руководители дипломатических представительств, консульских учреждений и офисов международных организаций, аккредитованных в республике.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией, объяснив это активизацией запуска через границу шаров с сигаретной контрабандой. Минск в ответ 31 октября запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов. С 10 ноября прекращено движение литовских грузовиков через белорусские пункты пропуска. Более 1 тыс. литовских фур размещены на специальных стоянках вблизи пунктов пропуска, на проезжей части остаются 26 бесхозных прицепов и полуприцепов.