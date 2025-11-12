Токаев назвал основным событием года свой государственный визит в Россию

Россия тщательно подготовила поездку, отметил президент Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российская сторона тщательно подготовила государственный визит делегации Казахстана в Москву, который, пожалуй, стал основным событием текущего года для республики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия. Для нас государственный визит в Российскую Федерацию - это, пожалуй, основное событие нынешнего года, мы тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств и ведомств", - сказал Токаев.