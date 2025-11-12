Токаев: стратегическое партнерство между РФ и Казахстаном не просто фигура речи

Республика со всей ответственностью подходит к стратегическому партнерству, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан со всей ответственностью подходит к стратегическому партнерству с Россией и соблюдению достигнутых договоренностей. Взаимное сотрудничество государств не является фигурой речи, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами - это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. И мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов. Да, иногда возникают разночтения и вопросы, без этого жизнь невозможна, и отрадно, что находятся решения всех вопросов, которые попадают в повестку дня", - сказал Токаев, добавив, что каких-либо проблем в отношениях двух стран не существует.