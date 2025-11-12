Kan: президент Израиля получил от Трампа предложение помиловать Нетаньяху

По данным израильской гостелерадиокомпании, американский лидер в письме Ицхаку Герцогу назвал дела против премьер-министра "политическими и необоснованными" и призвал "положить конец политическим преследованиям"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Трамп в письме Герцогу назвал дела против Нетаньяху "политическими и необоснованными" и призвал "положить конец политическим преследованиям" премьера. По информации Kan, израильский президент заявил в ответном комментарии, что "любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами".

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

Президент США в июне 2025 года заявил, что следует прекратить судебное разбирательство в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его "пародией на правосудие". 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) Трамп, обращаясь к президенту Израиля, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля.