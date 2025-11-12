Каллас: проект "стены дронов" распространен на всю Европу

Беспилотники представляют проблему для каждого региона, отметила глава евродипломатии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Virginia Mayo

АФИНЫ, 12 ноября. /ТАСС/. Проект "стены дронов", которым первоначально предусматривалось охватить только страны на востоке ЕС, распространен на всю Европу. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в интервью греческой газете Kathimerini.

"Когда мы обсуждали с министрами обороны дорожную карту европейской обороны, то выделили четыре флагманских оборонных проекта, - сказала Каллас. - Однако ограничений нет, и именно поэтому, например, стена против дронов, которая изначально предусматривалась только для восточного фланга, теперь касается всей Европы, поскольку дроны представляют проблему для каждого региона, мешают коммерческим рейсам и создают проблемы в европейских аэропортах".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции лидеров стран Средиземноморской группы в Словении в конце октября подчеркивал, что угрозы для Евросоюза исходят не только с востока, но и с юга, ЕС должен обладать потенциалом для защиты внешних границ стран-членов.

Проект "стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.