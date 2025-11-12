Эрдоган подтвердил обнаружение "черного ящика" разбившегося в Грузии самолета

Началось его изучение, отметил президент Турции

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что на месте крушения разбившегося накануне в Грузии самолета C-130 турецких ВВС обнаружен "черный ящик", началось его изучение.

"Как только стало известно о случившемся, наш министр национальной обороны, а также министры внутренних и иностранных дел установили контакты с соответствующими сторонами. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно. Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена. "Черный ящик" нашего самолета найден, начато его изучение", - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Он также указал, что "были обнаружены тела 19 погибших, поиск тела последнего погибшего продолжается".