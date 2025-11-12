Премьер Литвы: Вильнюс откроет границу, убедившись в позитивных знаках из Минска

Вильнюс готов к ответным действиям, отметила Инга Ругинене

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Литва, убедившись в позитивных сигналах из Минска, сразу же откроет границу с Белоруссией. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"Наблюдаем позитивные подвижки из Белоруссии. Однако мы должны убедиться, что это действительно позитивные знаки", - сказала она.

В таком случае Вильнюс, по словам главы правительства, готов к ответным действиям. "Если это так, мы тут же и сейчас откроем границу", - утверждала премьер.

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с Белоруссией, утверждая, что Минск умышленно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. В ответ Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур. В результате там застряли свыше 1 тыс. грузовиков.