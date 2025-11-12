Депутат ЛДП: премьеру Японии стоит восстановить отношения с Россией

Сёдзи Нисида отметил, что был против антироссийских санкций еще тогда, когда Япония вместе со странами Запада выступала с критикой РФ

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министру Японии Санаэ Такаити, которая считается одной из ближайших сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ, следовало бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и восстановить отношения с РФ. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сёдзи Нисида, отвечая на вопрос ТАСС.

"Санаэ Такаити во многом уважает Абэ и следует его примеру. Например, у нее очень дружеские отношения с США и президентом Дональдом Трампом. Так же было и у Абэ. Но в то же время у Абэ были дружеские отношения и с Путиным", - сказал он после церемонии вручения нагрудного знака МИД РФ "За взаимодействие" лидеру японской общественно-политической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимуре в посольстве РФ. "Я бы хотел, чтобы она поскорее встретилась с Путиным и восстановила отношения с Россией", - добавил депутат.

Нисида отметил, что выступал против антироссийских санкций еще тогда, когда Япония вместе со странами Запада выступала с критикой РФ и вводила против нее ограничительные меры. Он обратил внимание, что "ситуация [вокруг Украины и] России началась с "революции Майдана" в 2014 году", а не в феврале 2022 года.

Нисида в этой связи провел аналогию со стартом Тихоокеанской войны, началом которой стала японская атака на Перл-Харбор. "На самом деле этому предшествовал запрет на поставки нефти [для Японии]", - сказал он. "Зная это, критиковать Россию было бы равносильно неуважению к истории собственной страны", - отметил депутат.

По его словам, на одном из заседаний бывшей фракции Абэ в ЛДП он отметил, что "экономические санкции должны быть прекращены, они ничего не принесут Японии". Тогда, отметил Нисида, его раскритиковали некоторые члены ЛДП, однако Абэ сказал, что он прав. "Если бы Абэ [был жив], отношения с Россией пошли бы по другому пути, и ситуация в мире была бы другой", - с сожалением сказал депутат, призвав лучше знать историю и передавать ее следующим поколениям.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.