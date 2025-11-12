Токаев назвал важным сотрудничество регионов Казахстана и России

Казахстанский президент отметил, что это создает условия для экономического роста

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность сотрудничества регионов республики с регионами России, так как это создает условия для экономического роста.

"На этой уникальной площадке рождаются новые экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые затем последовательно реализуются на региональном уровне. Это очень важно, поскольку именно в регионах формируются условия для экономического роста и сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре", - сказал Токаев, выступая по видеосвязи на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске.