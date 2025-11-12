Доставивший в Грузию спасателей самолет вернет в Турцию тела погибших военных

Поисково-спасательные и следственные группы продолжают работу на месте крушения самолета С-130 турецких ВВС

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Самолет, доставивший накануне в Грузию турецких спасателей и специалистов, вернет на родину тела погибших при крушении самолета C-130 турецких ВВС. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"Поисково-спасательные и следственные группы продолжают работу в отношении нашего самолета, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии. Тела погибших будут доставлены самолетом А-400М, который привез в Грузию поисково-спасательную и следственно-оперативную группы", - написал он в Х. Дуран также "поблагодарил власти Грузии за быструю реакцию, поддержку и мобилизацию всех ресурсов с самого старта работ по поиску и спасению".

Минобороны Турции ранее информировало, что вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВВС республики разбился 11 ноября в Грузии. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. Все находившиеся на его борту 20 военнослужащих погибли. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на месте крушения самолета обнаружен черный ящик, началось его изучение.