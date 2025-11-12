Парламент Ирана запустил процедуру импичмента министра промышленности

Под требованием снять с должности Мохаммада Атабака подписались уже около 50 депутатов

ТЕГЕРАН, 12 ноября. /ТАСС/. Парламент Ирана начал сбор подписей в поддержку импичмента министра промышленности, недропользования и торговли исламской республики Мохаммада Атабака. Под требованием подписались уже около 50 депутатов, сообщил член комитета по промышленности иранского парламента Мостафа Пурдехган.

"Прошение об импичменте министра промышленности, недропользования и торговли было инициировано членом парламента и на данный момент подписано 50 депутатами", - указал он в интервью агентству Tasnim.

Основные претензии, по словам депутата, связаны с проблемами в машиностроительном и производственном секторах, а также со спадом уровня добычи полезных ископаемых. "Импичмент министра находится на стадии сбора подписей, и число подписавших, вероятно, увеличится", - добавил он.