Спонсоры не стали покупать трансформатор для Сумской области из-за дела Миндича

Доноры подчеркнули, что Киеву известны все фамилии, и призвали в будущем обращаться к ним

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Частные спонсоры отказались закупать для Сумской области Украины дорогое энергетическое оборудование, узнав о коррупционном скандале в высших эшелонах власти. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

"У меня вчера был созвон с частными донорами, которые должны были покупать трансформатор для Сумской области. Они отказались от покупки", - сказал Нагорняк, которого цитирует в своем Telegram-канале депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам Нагорняка, доноры прочитали новости о коррупции во власти и сказали: "Мы считаем, что вы можете позволить себе купить не один трансформатор, вам известны все фамилии. Обращайтесь в будущем к этим людям. Мы отказываемся от покупки".

10 ноября антикоррупционные органы провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже были опубликованы записи разговоров по делу, однако реальные имена участников не назывались.

Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.