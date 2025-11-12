Депутат Рады Гончаренко: Чернышов пытается покинуть Украину из-за дела Миндича

Бывшему вице-премьеру страны предъявили обвинения по делу о коррупционных схемах в энергетике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов намерен сбежать из страны после предъявления ему обвинений по делу о коррупционных схемах в энергетике, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Чернышов пытается бежать из страны", - написал он в своем Telegram-канале, добавив скриншот публикации издания "Украинской правды".

Как следует из материала издания, в среду Чернышов приезжал в здание Главного управления разведки (ГУР) Украины. Авторы статьи напомнили, что именно ГУР занималось его возвращением в страну в июне 2025 года во время другого скандала - тогда Чернышову также были предъявлены обвинения в коррупции. По тому делу суд избрал ему меру пресечения в виде залога. По мнению "Украинской правды", визит бывшего вице-премьера к разведчикам вызывает подозрение в попытке уехать с Украины.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле. Вместе с ним за пределами страны оказались и его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы. НАБУ также сообщило, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и оборонной сфере. На этом фоне во вторник глава украинской делегации на переговорах с РФ, бывший глава военного ведомства и нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.