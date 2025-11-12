Зеленский поручил Буданову принять меры на фоне коррупционного скандала

В оппозиции при этом заподозрили, что поручения связаны с сокрытием следов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский поручил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принять "ряд мер в интересах Украины". В оппозиции уже заподозрили, что они связаны с сокрытием следов в коррупционном скандале.

О встрече с Будановым сообщил сам Зеленский в Telegram-канале. За несколько минут до этого "Украинская правда" написала, что в здание ГУР в Киеве прибыл бывший вице-премьер страны Алексей Чернышов, которому ранее предъявили обвинение по делу о коррупции в энергетике. Согласно версии издания, Чернышов прибыл в ГУР, чтобы получить помощь в бегстве с Украины.

В местном Центре противодействия коррупции задались вопросом, является ли визит Чернышова одной "из мер в интересах Украины". Оппозиционный депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале предположил, что Зеленский, вероятно, поручил Буданову перевести деньги из страны, как переводили их члены коррупционной группировки бизнесмена Тимура Миндича.