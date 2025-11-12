Кабмин Украины предложил Совбезу ввести санкции против Миндича и Цукермана

Премьер-министр Юлия Свириденко при этом не уточнила, какие ограничительные меры предлагается применить

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, и бизнесмена Александра Цукермана. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"На внеочередном заседании кабмин на основаниях, определенных законом "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - написала глава правительства в Telegram-канале.

Какие ограничительные меры предлагается применить, Свириденко не уточнила. Известно, что Миндич и Цукерман успели выехать с Украины.

Ранее в среду Зеленский заявил, что "подпишет указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле по "Энергоатому", не назвав фамилий.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у Миндича, экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Позже были опубликованы записи разговоров по делу, однако имена участников не назывались.

Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.