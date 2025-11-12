Погранслужба Украины подтвердила выезд Миндича из страны

В службе отметили, что не получали от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны руководствоваться инспекторы "в случае обнаружения этого гражданина на государственной границе"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) подтвердила выезд за границу бизнесмена Тимура Миндича на фоне коррупционного скандала.

"Широкий общественный резонанс привел к появлению в средствах массовой информации 10 ноября сообщения, что гражданин Украины Тимур Миндич незаконно пересек границу и сбежал с Украины. <...> Отметим, что пересечение границы данным гражданином происходило законно", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ГПСУ подчеркнула, что в отношении бизнесмена "не устанавливался запрет на выезд с Украины". Кроме того, служба добавила, что "не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны руководствоваться инспекторы пограничной службы в случае обнаружения этого гражданина на государственной границе".

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле. Вместе с ним за пределами страны оказались и его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы.