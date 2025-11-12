ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
InsideOver: фон дер Ляйен стремится к узурпации власти, подрывая полномочия ЕК

Официальный представитель ЕК Балаш Уйвари ранее подтвердил планы создания органа, занимающегося вопросами разведки и безопасности
Редакция сайта ТАСС
14:48

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

© AP Photo/ Markus Schreiber

РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Планы Урсулы фон дер Ляйен по созданию в структуре ЕК отдела, занимающегося вопросами разведки и безопасности, являются беспрецедентной попыткой консолидации власти и угрожают ослаблением Еврокомиссии. Такое мнение высказывается в материале, размещенном на портале InsideOver.

"Годами председатель формировала Еврокомиссию по своему образу и подобию, превращая ее из коллегиального органа во все более президентскую, иерархическую и вертикальную политическую машину. Создание разведывательного подразделения, подчиняющегося непосредственно ее кабинету, означает превышение политических полномочий, предусмотренных ее мандатом, вторжение в чужие компетенции и сокращение полномочий других членов комиссии", - говорится в материале.

При этом отмечается, что в структуре ЕК уже имеется подобный орган - Разведывательный и ситуационный центр ЕС, который отвечает за координацию разведслужб сообщества и подчиняется внешнеполитической службе Евросоюза. Портал называет инициативу председателя "дублированием", которое имеет своей целью консолидацию личной и технократической власти. "Это ведет европейское лидерство к форме политического командования и в долгосрочной перспективе может ослабить легитимность Еврокомиссиии", - заключает портал.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари подтвердил планы создания органа, занимающегося вопросами разведки и безопасности. Предполагается, что данная служба будет работать в тесном взаимодействии с директоратом Еврокомиссии по вопросом безопасности и координировать действия с внешнеполитической службой ЕС. Ранее газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщала, что этот план был доведен до всех стран ЕС. Ожидается, что некоторые страны будут сопротивляться таким инициативам. 

