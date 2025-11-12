Фракция Порошенко требует обсудить отставку кабмина не позднее 14 ноября

Сопредседатель Артур Герасимов обратился к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" требует провести заседание Рады о доверии правительству страны не позднее 14 ноября. Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Мы обращаемся к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием немедленно, не позднее пятницы, собрать заседание Рады, на котором отправить правительство в отставку", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале фракции.