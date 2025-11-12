Политик Кимура считает, что Япония должна отменить санкции против России

Продолжение антироссийского курса грозит стране подрывом национальных интересов, считает лидер японской общественно-политической организации "Иссуйкай"

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии во главе с премьером Санаэ Такаити, которая называет себя последователем покойного экс-премьера Синдзо Абэ, должно отменить санкции против России хотя бы частично, и, например, возобновить прямое авиасообщение. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал лидер японской общественно-политической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимура, удостоенный нагрудного знака МИД РФ "За взаимодействие".

"Я считаю, что санкции должны быть немедленно сняты. Если их невозможно снять, думаю, их необходимо частично смягчить", - сказал он после церемонии вручения знака, отвечая на вопрос о том, какую политику Японии следует проводить в отношении России.

"Если Япония продолжит действовать так же, как Запад, антироссийски и русофобски, то будут подорваны ее национальные интересы. Администрация Такаити заявила, что она продолжит курс Синдзо Абэ, а он встречался с [президентом России Владимиром] Путиным [более] 20 раз, и у них сложились хорошие отношения. Поэтому, если Такаити придерживается линии Абэ, нужно продвигать отношения", - сказал он.

Кимура отметил, что, например, "необходимо возобновить прямые авиарейсы, чтобы люди могли посещать Японию", подчеркнув возросшее в последнее время число российских туристов.

"Однако, в правительстве Японии есть люди, которые прислушиваются к мнению и политике США, НАТО и Запада. К ним тоже нужно прислушиваться, но я считаю, что санкции нужно отменить хотя бы частично. И я бы хотел донести это до администрации Такаити, настаивающей на том, что она продолжает курс Абэ", - добавил Кимура.

Церемония вручения нагрудного знака Кимуре прошла в посольстве РФ в Японии при участии ряда действующих депутатов парламента, в том числе от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-премьера Японии Юкио Хатоямы и других.