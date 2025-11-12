ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава Минэнерго Украины подала в отставку

Должность никогда не была самоцелью, заявила Светлана Гринчук
Редакция сайта ТАСС
15:00
обновлено 15:08

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук

© Monasse Thierry/ ANDBZ/ ABACAPRESS.COM via Reuters Connect

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук сообщила, что написала заявление об отставке.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. <...> В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства", - отметила она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав фотографию заявления. 

