Глава Минэнерго Украины подала в отставку
Редакция сайта ТАСС
15:00
обновлено 15:08
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук сообщила, что написала заявление об отставке.
"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. <...> В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства", - отметила она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав фотографию заявления.