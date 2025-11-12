Евродепутат Картайзер сообщил о предстоящей поездке в Россию

Фернан Картайзер примет участие в симпозиуме, объединяющем представителей стран БРИКС и Европы

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер сообщил о предстоящей поездке в Россию на симпозиум группы БРИКС и Европы в Сочи 14-15 ноября, в ходе которой он намерен продолжать искать пути для преодоления кризиса между Европой и Россией. Об этом он написал с X.

"Завтра я отправлюсь в Сочи, чтобы принять участие в симпозиуме, объединяющем представителей стран БРИКС и Европы", - написал он, подчеркнув, что намерен "продолжать искать пути для преодоления кризиса между Европой и Россией".