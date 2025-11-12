Погранслужба Украины: Миндич выехал на законных основаниях как многодетный отец

В ГПСУ ранее подтвердили выезд за границу Тимура Миндича, заявив, что против бизнесмена "не устанавливался запрет на выезд с Украины"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен и совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, выехал с Украины на законных основаниях как многодетный отец. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко.

"Основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей в возрасте до 18 лет", - сообщил он изданию "Общественное".

В ГПСУ ранее подтвердили выезд за границу Миндича, заявив, что в отношении бизнесмена "не устанавливался запрет на выезд с Украины" и пограничники не получали на этот счет никаких поручений от правоохранительных органов.

Отъезд Миндича 10 ноября, за несколько часов до обысков, проведенных у него детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вызвал широкий общественный резонанс, а в средствах массовой информации появились сообщения, что он незаконно пересек границу и сбежал с Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у бывшего главы Минэнерго, ныне отстраненного от обязанностей министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты аудизаписи разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. Сам Миндич сейчас находится в Израиле. Вместе с ним за пределами страны оказались и его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы.