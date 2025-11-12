Лидер японской организации "Иссуйкай" хочет по возможности посетить Донбасс

Мицухиро Кимура посещал Крым более 10 раз

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Лидер японской общественно-политической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимура заявил, что хотел бы еще раз посетить Крым и Донбасс, если ему представится такая возможность. Об этом политический деятель, удостоенный нагрудного знака МИД РФ "За взаимодействие", рассказал в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если представится такая возможность, я бы хотел съездить. Есть люди, которые хотят поехать. Я считаю важным, чтобы представители японской общественно-политической патриотической организации осмотрели состояние дел на месте и проявили солидарность", - сказал он.

Организация "Иссуйкай" выступает за независимую от США политику Японии, а также за поддержание отношений с Россией. Ее лидер посещал Крым более 10 раз.

В мае делегация "Иссуйкай" во главе с Кимурой встретилась с директором Третьего департамента Азии МИД РФ Людмилой Воробьевой, выразив готовность развивать диалог с политическими партиями и научными организациями в России. Кимура тогда отметил, что беспрецедентная деградация российско-японских связей не отвечает интересам японского народа.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.