Науседа выразил надежду на разрядку в отношениях с Минском на переговорах о границе

Президент Литвы также предположил, что Белоруссия постарается затронуть тему смягчения санкций

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на деэскалацию в отношениях с Белоруссией в ходе переговоров о границе. Об этом он заявил в эфире телеканала LNK.

"Мы готовы к переговорам на техническом уровне по комплексному решению существующих проблем. Возможно, все еще удастся добиться деэскалации", - сказал он. Как утверждал литовский лидер, пограничные проблемы стали следствием бездействия белорусских властей против запусков на территорию Литвы воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации. По словам Науседы, надо говорить о "попытках дестабилизации воздушного пространства Литвы".

Он также предположил, что Минск постарается затронуть тему смягчения санкций. "Но мы прежде всего должны говорить о проблемах, которые созданы для Литвы", - отметил президент.

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с Белоруссией, утверждая, что Минск умышленно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации. В ответ Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур. В результате там застряли свыше 1 тыс. грузовиков.