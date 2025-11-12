Демократы опубликовали письмо Эпштейна с утверждением, что Трамп все знал

Из него следует, что президент США просил помощницу финансиста Гислейн Максвелл "прекратить"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Конгрессмены-демократы опубликовали электронное письмо уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, в котором тот утверждает, что действующий президент США Дональд Трамп знал о его преступлениях.

Американские законодатели, входящие в комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности, заявили в X, что "получили новые электронные письма" из материалов, предоставленных душеприказчиками Эпштейна, который совершил самоубийство в тюремной камере в 2019 году. По мнению демократов, эти послания "вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и о его осведомленности об ужасных преступлениях Эпштейна".

В одном из писем, предположительно отправленном Эпштейном журналисту Майклу Вольфу, относительно Трампа говорится: "Конечно, он знал о девушках, поскольку просил Гислейн [Максвелл] прекратить". Финансист также добавил, что сотрудники полиции "ни разу не упоминали" об этом. Контекст данной переписки не приводится. По сведениям властей США, Эпштейн организовывал визиты в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Гислейн Максвелл являлась помощницей Эпштейна. Она была приговорена к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

В другом письме, предположительно, отправленном Эпштейном в 2011 году Максвелл, финансист утверждал, что в его доме Трамп "провел часы" с одной из девушек. Ее имя заретушировано словом "жертва". Предположительно, имеется в виду одна из девушек, пострадавших от действий финансиста.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.

Конгрессмены-демократы в сентябре опубликовали послание с рисунком, адресованное Эпштейну, которое якобы было подписано более 20 лет назад Трампом. Американский лидер неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму.