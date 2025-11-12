В Японии считают нужным проявить независимость для восстановления отношений с РФ

Токио во всем делает так, как говорят Соединенные Штаты, заявила внефракционный депутат нижней палаты парламента Японии Нобуюки Фукусима

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии должно проявить независимость, чтобы восстановить отношения с Россией. Такую точку зрения высказал в беседе с журналистами внефракционный депутат нижней палаты парламента Японии Нобуюки Фукусима, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я считаю, что Япония утратила независимость по сравнению с тем, что было 10-20 лет назад, и во всем делает так, как говорят Соединенные Штаты. У США и Японии совершенно разные географические и исторические отношения с Россией, поэтому я считаю, что Японии нужно развивать более независимую внешнюю политику в отношении России", - сказал он после церемонии вручения нагрудного знака МИД РФ "За взаимодействие" лидеру общественно-политической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимуре.

По его словам, к примеру, в период, когда пост премьер-министр занимал Синдзо Абэ, Япония не стала вводить против России такие же санкции, как это сделали США. "С тех пор, я считаю, Япония полностью утратила независимость, и ей нужно самой принять решение о возобновлении отношений с Россией", - подчеркнул Фукусима.

Говоря про введенные Токио санкции против Москвы, депутат уточнил, что "для их отмены нужен какой-то предлог". "Поэтому, я полагаю, нужен диалог на уровне лидеров. Отношения не дойдут до такого уровня, как был между Абэ и Путиным, однако, если не будет определенного уровня доверия, не будет предлога для смягчения [санкций и напряженности]", - сказал он, отметив, что "считает важным, чтобы премьер Японии Санаэ Такаити поговорила с Путиным".

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.