Фидан: сотрудничество Турции и США по Сирии имеет большое значение

Глава МИД Турции считает чрезвычайно важным, что Трамп проявляет чуткость к вопросам сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе недавнего визита в США подробно обсудил связанные с Сирией вопросы, и считает, что сотрудничество Анкары и Вашингтона в этом контексте имеет важное значение.

"Наши переговоры в Белом доме прошли весьма продуктивно. Нам удалось принять участие в части встреч с президентом США Дональдом Трампом и [временным] президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Мы смогли ясно обозначить позицию Турции по ключевым вопросам в отношении Сирии, передали видение нашего президента. Обсудили, как Америка и Турция могут совместно решать эти проблемы, особенно важный вопрос сохранения единства и целостности страны. Сотрудничество между США и Турцией и со странами региона имеет огромное значение", - сказал Фидан на пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, которая состоялась в Анкаре.

Глава МИД Турции "считает чрезвычайно важным, что президент Трамп проявляет чуткость к этим вопросам". "Международное сообщество должно работать сообща для успеха нового сирийского руководства, установления стабильности, мира, возвращения беженцев и чтобы новая Сирия не представляла угрозы ни региону, ни какой-либо стране", - сказал он.

Фидан также сообщил, что в ходе контактов на министерском уровне в США "были рассмотрены вопросы, касающиеся достижения договоренностей по балансу в сфере безопасности между Сирией и Израилем, а также меры по устранению опасений, имеющихся у стран региона" в этом контексте. "Мы увидели, что США стремятся играть конструктивную роль как в вопросах, связанных с друзами на юге Сирии, так и с курдскими формированиями на северо-востоке, что мы приветствуем", - добавил он.