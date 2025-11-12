Рубио обсудил с коллегами по G7 и Сибигой урегулирование на Украине

Между тем МИД Украины признал, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил на встрече с коллегами по Группе семи (G7) пути урегулирования конфликта на Украине, а также укрепления военного потенциала Киева. Об этом шеф американской дипломатии сообщил в X.

"Встретился с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и своими коллегами по Группе семи, чтобы обсудить способы укрепить оборону Украины, а также положить конец <...> конфликту", - написал Рубио.

"США продолжают непоколебимо работать с партнерами, чтобы побудить Россию заниматься дипломатией и напрямую взаимодействовать с Украиной ради прочного долгосрочного мира", - добавил госсекретарь, который участвует в совещании глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в канадской провинции Онтарио.

Между тем МИД Украины ранее признал, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой. "Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, высказывания которого привело издание Liga.net.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось по инициативе Украины и Европы на паузе, хотя каналы для общения налажены. Песков также подчеркивал, что Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию.