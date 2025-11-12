Белый дом обвинил демократов в попытке очернить Трампа после писем Эпштейна

В них утверждается, что президент США знал о преступлениях финансиста

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Белый дом обвинил конгрессменов-демократов в попытке очернить президента США Дональд Трамп после публикации законодателями электронных писем, в которых утверждается, что действующий американский лидер знал о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних.

"Демократы избирательно слили электронные письма либеральным СМИ, чтобы создать лживый инфоповод для очернения президента Трампа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Демократы, входящие в комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности, ранее опубликовали несколько писем Эпштейна, который совершил самоубийство в тюремной камере в 2019 году. В одном из них, предположительно отправленном Эпштейном журналисту Майклу Вольфу, относительно Трампа говорится: "Конечно, он знал о девушках, поскольку просил Гислейн [Максвелл] прекратить". Финансист также добавил, что сотрудники полиции "ни разу не упоминали" об этом. Контекст данной переписки не приводится. По сведениям властей США, Эпштейн организовывал визиты в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Гислейн Максвелл являлась помощницей Эпштейна. Она была приговорена к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. В другом письме, предположительно отправленном Эпштейном в 2011 году Максвелл, финансист утверждал, что в его доме Трамп "провел часы" с одной из девушек. Ее имя заретушировано словом "жертва".

Как добавила Ливитт, "упоминаемая в этих письмах жертва, имя которой не указано, это ныне покойная Вирджиния Джуфре, неоднократно заявлявшая, что президент Трамп не был замешен ни в каких противоправных действиях". Пресс-секретаря Белого дома заявила, что публикация писем - "это не что иное, как недобросовестные попытки отвлечь внимание от достижений [Трампа] исторического масштаба". По ее словам, это "мистификация и попытка отвлечь внимание" от предстоящего возобновления частично приостановленной сейчас работы федерального правительства.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.

Конгрессмены-демократы в сентябре опубликовали послание с рисунком, адресованное Эпштейну, которое якобы было подписано более 20 лет назад Трампом. Американский лидер неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к этому письму.