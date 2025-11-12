Еврокомиссия больше не считает возможным выдавать Киеву обычные займы

При этом ЕК "продолжает взаимодействие с властями Бельгии для формирования "репарационного кредита"

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия и МВФ озабочены слабой кредитной устойчивостью Украины и более не могут выдавать Киеву обычные коммерческие кредиты, поэтому изучают возможность экспроприации активов РФ по схеме "репарационного кредита", заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.

"Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, и это также озабоченность МВФ, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более просто продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи", - заявил он, подчеркнув, что в связи с этим Еврокомиссия "продолжает взаимодействие с властями Бельгии для формирования "репарационного кредита".

По его словам, новые формы финансирования Киева возможны только в виде "грантоподобных" то есть безвозмездных схем. Домбровскис подчеркнул, что "репарационный кредит" позволил бы "не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны сообщества".

Фактически речь идет о том, что риск невозврата Киевом уже полученных им кредитов крайне высок и продолжает расти, поэтому кредитные средства для него на коммерческом рынке можно привлечь только под очень высокие проценты. Обслуживание кредитов Киева осуществляется в значительной степени за счет все тех же программ макрофинансовой помощи со стороны ЕС и МВФ. Поэтому теперь этим структурам дешевле предоставлять Киеву финансовую помощь безвозмездно, чем привлекать кредиты для Киева и затем оплачивать их обслуживание. Проблема лишь в том, что у ЕС и его членов нет свободных €65 млрд, в которые МВФ оценивает военные и финансовые потребности Киева на 2026-2027 годы.

Бельгия, где заморожена основная часть российских суверенных активов на сумму порядка €200 млрд, блокировала на саммите ЕС 23 октября предложенную Еврокомиссией схему так называемого "репарационного кредита", который по сути подразумевает экспроприацию активов РФ и передачу их на нужды Украины. Правительство королевства опасается ответных мер России и требует юридических финансовых гарантий от всех стран ЕС, которые пока на это пойти не готовы.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация активов РФ, это будет воровством. Он предупредил, что ответные меры России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".