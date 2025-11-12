Эмиратская группа DP World приступила к управлению портом Тартус в Сирии

Планируется, что порт станет ключевым логистическим хабом Восточного Средиземноморья

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Базирующийся в Дубае логистический оператор DP World официально приступил к управлению сирийским портом Тартус, расположенным на берегу Средиземного моря. Об этом говорится в заявлении эмиратской государственной компании.

В середине мая 2025 года Главное управление сухих и морских портов Сирии и группа DP World подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает развитие и эксплуатацию многофункционального терминала в Тартусе. Окончательное соглашение, подписанное в июле, также предполагает совместную работу по созданию промышленных кластеров и свободных экономических зон на территории порта.

Согласно заявлению DP World, компания проводит комплексную оценку инфраструктуры порта, в том числе оборудования, причалов, складских помещений и логистических объектов. Этот этап включает техническую диагностику, на основе которой будет подготовлена подробная дорожная карта реконструкции порта.

В краткосрочной перспективе компания сосредоточится на дноуглубительных работах, а также на модернизации и замене разгрузочного оборудования. Среднесрочная стратегия предусматривает модернизацию портовой инфраструктуры, расширение складских мощностей, а также инвестиции в развитие терминалов для грузов всех типов.

Реализация этих инициатив, по оценке DP World, позволит порту Тартус стать ключевым морским и логистическим хабом Восточного Средиземноморья, внося значительный вклад в восстановление и экономическое развитие Сирии.

До свержения Башара Асада оператором порта была российская компания "СТГ Инжиниринг", заключившая инвестиционный контракт с предыдущим сирийским правительством в 2019 году. Он предусматривал, что компания будет управлять портом в течение 49 лет и инвестирует в его модернизацию более $500 млн. Новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение в январе этого года.