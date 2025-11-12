Писториус заявил, что Бундесвер обещал не вести войны с германской земли

Главное предназначение ВС ФРГ в том, чтобы "уметь воевать, с тем чтобы не пришлось воевать", отметил министр

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ, ВС ФРГ) был создан 70 лет назад при обещании никогда не вести войны с германской земли.

"В этот день 70 лет назад началась история наших вооруженных сил совершенно при других условиях", - отметил он на торжественной церемонии в Берлине. "Они создавались при обещании, что никогда не будет войны - никогда с германской земли, они всегда [будут действовать] в духе демократии, всегда в рамках партнерств и альянсов, всегда осознавая ответственность за нашу безопасность и безопасность наших партнеров по альянсу", - заявил Писториус. Запись его выступления опубликована на сайте Минобороны.

Министр утверждал, что смысл Бундесвера в том, чтобы "уметь воевать, с тем чтобы не пришлось воевать".

12 ноября 1955 года первые добровольцы Бундесвера получили приказы о зачислении на военную службу. С момента основания ВС ФРГ службу прошли более 10 млн женщин и мужчин. Около 500 тыс. человек участвовали в различных миссиях, в том числе в Афганистане, Мали, Боснии и Герцеговине.