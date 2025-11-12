Вице-спикер парламента Грузии назвала Зеленского ведущим страну к гибели клоуном

Тея Цулукиани заявила, что Владимир Зеленский делает несчастной собственную нацию

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии, вице-спикер Тея Цулукиани назвала Владимира Зеленского клоуном, ведущим страну к гибели.

"Я всегда спокойно смотрела на этот вопрос (введения визовых санкций ЕС - прим. ТАСС). Лично меня уже коснулись санкции - со стороны трех Балтийских стран. Этого клоуна не считаю, который живет на Украине и называется президентом, который сделал несчастным собственную нацию. Величайшая нация и страна в его руках находится в процессе гибели, и это трагедия. Я его не считаю, к тому же, Украина не является страной - членом ЕС", - заявила Цулукиани в интервью телеканалу Imedi, говоря о возможном введении визового режима для грузинских чиновников со стороны ЕС.

По словам Цулукиани, санкции балтийских стран в отношении нее уже влияют на ее передвижение в шенгенской зоне, и что бы ни предпринял Брюссель, для нее это не будет новым.

В декабре 2024 года Зеленский сообщил о введении персональных санкций в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", в том числе, ее основателя Бидзины Иванишвили. В список вошли также премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-спикер парламента Тея Цулукиани.