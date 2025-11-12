Шольц подтвердил, что его кабмин распался из-за вопроса финансирования Киева

В коалиции не было единства по выделению примерно €15 млрд для дополнительных мер по Украине и украинцам в Германии

Редакция сайта ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц (занимал пост в 2021 - 2025 годы) подтвердил, что распад его правительства произошел из-за разногласий по вопросу финансирования Украины.

"Я распустил последнее правительство, потому что не было единства по вопросу о примерно €15 млрд для финансирования дополнительных мер по Украине и украинцам в Германии", - заявил он в интервью газете Die Zeit. На вопрос, можно ли было предотвратить распад коалиции, он ответил, что, на его взгляд, это удалось бы, если бы было принято его предложение о превышении лимита в рамках "долгового тормоза" (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает).

"Альтернативой было сокращение расходов для граждан нашей страны или инвестиций. С моей точки зрения, на это не было причин", - утверждал Шольц. Он назвал иронией то, что впоследствии после досрочных выборов еще старый Бундестаг одобрил поправки об ослаблении "долгового тормоза".

В ноябре 2024 года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, прежде всего, по дальнейшему оказанию помощи Киеву распалась правящая коалиция "Светофор" (так ее называли по цветам входивших в нее партий - Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и Свободной демократической партии). После этого Бундестаг отказал в доверии канцлеру Шольцу и президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент, открыв путь к досрочным выборам.