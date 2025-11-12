Коалиция премьера Ирака получила наибольшее число голосов на выборах в парламент

Она набрала более 410 тыс. голосов

ТУНИС, 12 ноября. /ТАСС/. "Коалиция строительства и развития", которую возглавляет действующий премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, получила наибольшее число голосов на выборах в Совет представителей (парламент) арабской республики. Согласно опубликованным предварительным данным Высшей избирательной комиссии, этот альянс шиитских сил одержал победу в Багдаде, получив свыше 410 тыс. голосов, а также в провинциях Эн-Наджаф и Кербела на юге Ирака.

"Призываем всех ставить интересы страны на первое место и уважать волю избирателей", - заявил ас-Судани после публикации предварительных результатов. По его словам, которые приводит агентство INA, "целью следующего этапа является формирование нового правительства, способного реализовывать свои программы". Он также подтвердил, что его коалиция открыта к сотрудничеству "со всеми сторонами".

Согласно предварительным результатам, второе место по итогам голосования в Багдаде занял суннитский блок "Прогресс" во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси, заручившись поддержкой 284 109 избирателей, на третьем месте - шиитская коалиция "Государство закона", возглавляемая бывшим главой правительства Нури аль-Малики, с 228 244 голосами.

9 ноября в Ираке прошло специальное голосование, в котором приняли участие сотрудники сил безопасности, в том числе иракские военнослужащие и бойцы курдских военизированных формирований пешмерга, а также перемещенные лица. 11 ноября состоялось всеобщее голосование. За 329 мандатов вели борьбу представители 31 альянса и 38 партий, а также независимые кандидаты. Всего было зарегистрировано 7 768 кандидатов, среди них 2 248 женщин.

Согласно конституции, парламент Ирака избирается каждые четыре года. После утверждения итогов Совет представителей собирается на первое заседание, на котором избирается председатель. После этого в течение 30 дней парламенту следует выбрать президента республики, а тот в свою очередь должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьера. Кандидату необходимо выдвинуть предложение о формировании нового кабинета и добиться его одобрения со стороны депутатов. Правительство считается сформированным, если его поддержит большинство парламентариев. В противном случае президент поручает создать кабинет новому кандидату.