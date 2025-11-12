Глава ФБР: США и КНР перекрыли каналы создания фентанила

По словам Кэша Патела, 13 прекурсоров, использующихся для производства фентанила, "теперь запрещены" правительством Китая

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты при поддержке Китая фактически перекрыли каналы производства синтетического опиоида фентанила. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател, который недавно нанес визит в КНР.

"Президент [США Дональд] Трамп, по сути, перекрыл канал создания фентанила, убивающего десятки тысяч американцев", - сказал он, комментируя новые договоренности Вашингтона и Пекина в сфере борьбы с производством и транспортировкой наркотиков.

По словам Патела, 13 прекурсоров, использующихся для производства фентанила, "теперь запрещены" правительством Китая, не будут попадать в руки "мексиканских группировок, занимающихся контрабандой наркотиков". Глава ФБР охарактеризовал договоренности Китая и США как "историческое достижение", но выразил мнение, что основная заслуга в этом принадлежит Вашингтону.

Как сообщили 10 ноября власти Китая, они ввели обязательное лицензирование на экспорт 13 видов химикатов-прекурсоров в США, Канаду и Мексику.

В 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Как отмечали в ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.