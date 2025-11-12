В Париже пройдет день памяти жертв терроризма

Меры безопасности на мероприятиях с участием политиков усилят

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Национальный день памяти жертв терроризма пройдет в Париже в 10-ю годовщину терактов, совершенных во французской столице исламистскими боевиками 13 ноября 2015 года. В результате терактов погибли 132 и были ранены 350 человек.

Мемориальные церемонии с участием ведущих политиков пройдут в обстановке усиленных мер безопасности. В первой половине дня акция памяти начнется в парижском пригороде Сен-Дени у футбольного стадиона "Стад де Франс ", ставшего десять лет назад первым объектом атаки террористов. Затем парижане принесут цветы и свечи к пяти уличным кафе на востоке столицы, на посетителей которых в тот день обрушился шквальный огонь преступников.

Акции памяти будут продолжены у парижского концертного зала "Батаклан" (Bataclan), где были убиты 90 зрителей, пришедших в тот день на выступление американской рок-группы Eagles of Death Metal.

Вечером в центре столицы пройдет церемония, на которой к парижанам обратятся президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. В память жертв трагедии мемориальный "Сад 13 ноября" будет открыт на столичной площади Сен-Жерве, которую парижане называют "Площадью вязов ".

С наступлением ночи Эйфелева башня будет подсвечена в цвета французского триколора.

Распоряжение главы МВД

В преддверии годовщины терактов министр внутренних дел Лоран Нуньес направил телеграмму французским префектам, распорядившись усилить бдительность. Он указал на высокий уровень террористической угрозы. Полиции и жандармерии предписано уделить особое внимание концертным залам и районам проведения различных фестивалей.

Как было установлено следствием, волна терактов 13 ноября 2015 года была спланирована, координировалась и осуществлялась террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Семеро из террористов были ликвидированы полицией в ходе контртеррористической операции.

Единственный боевик, оставшийся в живых, Салах Абдеслам был приговорен французским судом к пожизненному заключению и лишен права просить о помиловании. За три дня до десятой годовщины ноябрьских события 2015 года была задержана бывшая спутница террориста, пытавшаяся во время свидания в тюрьме передать ему флеш-карту с исламистской пропагандой. Она также уличена полицией в подготовке насильственного преступления, подробности которого не раскрываются.