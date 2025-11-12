Франция легализовала ЧВК для замены армии в зонах конфликтов

Указ позволяет военному ведомству поручать этим компаниям миссии по обучению, тренировкам, поддержке или поддержанию в боевой готовности армий государств-партнеров

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Франция легализовала деятельность частных военных компаний (ЧВК), которые смогут оказывать содействие или полностью заменять национальные вооруженные силы при выполнении международных миссий, в том числе в зонах вооруженных конфликтов. Это следует из Декрета № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, опубликованного в "Официальном журнале Французской Республики", который проанализировал ТАСС.

В документе ЧВК названы "референс-операторами министерства ВС". Согласно тексту декрета, их привлечение необходимо для "поддержания и развития влияния Франции в меняющемся геополитическом контексте". ЧВК призваны "сопровождать и продлевать действия государства" в сфере международного военного сотрудничества.

Как выяснил ТАСС, указ позволяет военному ведомству Франции поручать этим компаниям миссии по обучению, тренировкам, поддержке или поддержанию в боевой готовности армий государств-партнеров. ЧВК будут обеспечивать "контролируемую передачу, прямую или косвенную, военных ноу-хау" французских ВС.

Декрет прямо разрешает использовать ЧВК для оказания помощи "третьему государству, столкнувшемуся с ситуацией кризиса или вооруженного конфликта". Они также могут действовать в рамках "оперативного военного партнерства" или для "поддержки экспорта" французской продукции военного назначения. Сферы их деятельности охватывают сушу, море, воздух, космос и киберпространство.

Этим компаниям, которые должны быть созданы в ЕС или Европейской экономической зоне, будут предоставлены "эксклюзивные или специальные права" сроком до 10 лет. Для выполнения своих задач они могут получить разрешение на использование документов, содержащих государственную и военную тайну Франции.

При этом указ, подписанный премьер-министром Себастьеном Лекорню и министром ВС Катрин Вотрен, оставляет за французским военным ведомством применять санкции, включая финансовые, или приостановку прав или полностью прекращать действие прав ЧВК в случае серьезных нарушений или "по соображениям общественного интереса". Декрет вступил в силу 2 ноября 2025 года.