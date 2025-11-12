Elnashra: артиллерия Израиля обстреляла город Мейс-эль-Джебель на юге Ливана

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильские войска в среду открыли огонь из артиллерийских орудий по приграничным районам Ливана, сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, под обстрел попал город Мейс-эль-Джебель в провинции Набатия, по которому было выпущено не менее 11 снарядов. О пострадавших и разрушениях сведений не приводится.

В небе над южными районами постоянно барражируют на низкой высоте беспилотники, один из них сбросил зажигательные бомбы в лесной полосе в окрестностях поселка Шейхин. Власти зафиксировали несколько очагов возгорания, на месте работают пожарные.

Во второй половине дня израильские ВВС имитировали налеты на холмы Иклим-эт-Туффах, где находятся лагеря бойцов шиитской милиции "Хезболлах". Ранее отряд израильских коммандос проник на территорию Ливана в приграничный пункт Айтарун, в ходе операции там были заминированы и взорваны по меньшей мере четыре дома.

Спикер парламент Ливана Набих Берри осудил военные провокации со стороны Израиля. "Комитету по наблюдению за прекращением огня на юге Ливана, который возглавляют США и Франция, следует заставить Израиль остановить военные действия и соблюдать соглашение о перемирии от 27 ноября 2024 года", - сказал политик. По его словам, израильские атаки несут угрозу гражданскому населению и не позволяют начать восстановление разрушенных войной районов.