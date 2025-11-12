Гутерриш: перемирие в Газе еще сохраняется, несмотря на нарушения

Генеральный секретарь ООН призвал к соблюдению режима прекращения огня

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Режим прекращения огня в секторе Газа хрупок и уже несколько раз нарушался, однако заключенное перемирие между израильскими властями и радикальным палестинским движением ХАМАС сохраняется. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Режим прекращения огня в Газе хрупок, он неоднократно нарушался, но все еще сохраняется. Я решительно призываю к полноценному соблюдению режима прекращения огня, чтобы можно было проложить путь для переговоров о второй фазе, ведущей к созданию условий для самоопределения палестинского народа и двухгосударственного решения", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским лидером Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому плану, вступил в силу 10 октября. С этого момента фиксировались нарушения перемирия, в результате чего после установления режима прекращения огня погиб 241 житель Газы.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, общее число жертв действий израильских сил в секторе Газа достигло 68 858, свыше 170 тыс. пострадали, по данным Минздрава палестинского анклава. Международные гуманитарные организации сообщали о катастрофической ситуации в секторе Газа.