Страны "семерки" считают, что Иран должен перейти к прямым переговорам с США

Из документа, распространенного пресс-службой МИД Канады, следует, что Тегеран "должен полностью восстановить сотрудничество" с МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи считают, что Иран должен перейти к прямым переговорам с США по своей ядерной программе. Такая позиция изложена в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в провинции Онтарио в Канаде.

Из документа, распространенного пресс-службой министерства иностранных дел Канады, председательствующей в "семерке", следует, что Иран "должен полностью восстановить сотрудничество" с МАГАТЭ, что подразумевает возобновление инспекций на его ядерных объектах. "Мы призываем Иран к участию в прямых переговорах с США, поддержанных "евротройкой" (Великобритания, Франция, ФРГ - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

20 октября представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном через посредников. По его словам, Иран по-прежнему открыт к переговорам при условии сохранения за Тегераном права на развитие мирного атома. Как сообщил позже премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, Доха взаимодействует с представителями двух стран для возобновления переговоров по ядерному досье.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики.