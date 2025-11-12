США и союзники провели за месяц более 22 операций против ИГ в Сирии

В CENTCOM заявили, что это ослабило возможность террористической группировки "распространять насилие по всему миру"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об участии в течение последнего месяца более чем в 22 операциях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

"За последний месяц силы CENTCOM консультировали, помогали и содействовали проведению более 22 операций против ИГ вместе с партнерами в Сирии. Это ослабило возможность террористической группировки проводить локальные операции и распространять насилие по всему миру", - говорится в заявлении командования.

Ранее министр информации в переходном правительстве Сирии Хамза Мустафа сообщил, что арабская республика договорилась о сотрудничестве с международной коалицией во главе с США в интересах борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".