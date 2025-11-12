Рубио: РФ и США считают, что встреча лидеров должна дать конкретный результат

Госсекретарь уверен, что обе стороны с этим согласны

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. И Москва, и Вашингтон исходят из того, что следующая встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна дать конкретный результат в урегулировании на Украине. Об этом заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в провинции Онтарио в Канада.

"Я думаю, обе стороны согласились, что в следующий раз, когда встретятся президенты наших стран, должен быть конкретный результат", - отметил он, рассказывая о содержании телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который состоялся 20 октября. "Мы должны знать, что есть реальный шанс какого-то позитивного исхода [встречи лидеров], - добавил Рубио. - И мы бы хотели, чтобы это произошло". "Мы бы хотели прекращения этой войны, - подчеркнул госсекретарь, говоря о конфликте на Украине. - Мы не можем дальше проводить встречи ради встреч". "И я думаю, что обе стороны так считают. Во всяком случае, я сделал такой вывод из нашего разговора", - уточнил Рубио.

На вопрос о том, какие у него сейчас отношения с Лавровым, Рубио ответил: "Я месяц не говорил с ним, но это нормально". Он добавил, что его разговоры с главой МИД РФ "всегда были профессиональными и продуктивными".

16 октября президент США после разговора по телефону с российским лидером сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что будапештский саммит России и США будет востребован на определенном этапе обеими сторонами, но встрече лидеров должна предшествовать скрупулезная работа.