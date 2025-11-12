Рубио: США изучают предложения России по ДСНВ

Новостей на этот счет нет, уточнил госсекретарь

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают предложения России о сохранении в силе еще на год количественных ограничений в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), причем отделяют данный вопрос от проблематики украинского конфликта. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

Читайте также

Ядерные испытания, продление ДСНВ и ложь британских СМИ. Заявления Лаврова

"Они публично выразили некоторый интерес к этому. Так что мы это рассматриваем. И, думаю, мы отделяем это от всего украинского контекста", - заявил глава американской дипломатии, комментируя тематику ДСНВ в беседе с журналистами в Канаде по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств Группы семи. "Но никакой новости на этот счет у меня сегодня нет", - уточнил Рубио.