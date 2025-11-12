Рубио признал, что конфискация активов РФ грозит непредвиденными последствиями

От официального заявления на этот счет госсекретарь отказался

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что возможная конфискация замороженных на Западе российских активов может привести к непредвиденным последствиям. Соответствующее заявление он сделал 12 ноября во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в канадской провинции Онтарио.

"У этого [действия] могут быть неожиданные последствия. Но я сейчас не могу сделать официального заявления на этот счет", - подчеркнул госсекретарь США.

На вопрос о том, будут ли США вовлечены в разработку европейскими странами планов по конфискации замороженных российских активов, Рубио отметил, что этими вопросами занимается министр финансов США Скотт Бессент. "Мы в курсе этих усилий Европы. Очевидно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это европейские дела", - уточнил Рубио.

В распространенном ранее совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в Канаде отмечалось, что они продолжают обсуждать возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.