Премьер Монголии вышел из борьбы за пост лидера правящей партии страны

Гомбожавын Занданшатар подчеркнул, что ставит интересы страны на первое место
03:03

УЛАН-БАТОР, 13 ноября. /ТАСС/. Глава монгольского правительства Гомбожавын Занданшатар объявил о своем выходе из борьбы за пост председателя правящей Монгольской Народной Партии (МНП). Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Я заявляю о выходе из борьбы за пост лидера Монгольской Народной Партии, ставя интересы страны на первое место и не допуская превращения внутрипартийных проблем в общенациональные. Многие насущные вопросы экономики страны и жизни граждан ждут решения. Правительство продолжит бороться с коррупцией и хищениями, увеличит доходы, зарплаты и пенсии, также будет более энергично работать над решением многих других насущных проблем", - написал глава кабмина.

Съезд МНП, где должны избрать новое руководство партии, пройдет 15-16 ноября 2025 года. Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на решение парламента страны об отставке Гомбожавын Занданшатара с поста премьер-министра, поскольку действия депутатов признали нарушающими конституцию и принцип верховенства права.

Занданшатар, выпускник Иркутского института народного хозяйства, возглавил правительство страны 17 июля 2025 года, и за первые 100 дней его работы были инициированы реформы и сокращение государственных компаний и служащих. Также впервые в истории Монголии государственный бюджет публично обсуждался с гражданами. 

