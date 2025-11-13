The Phuket News: на Пхукете по запросу США задержали россиянина

Его подозревают в ведении хакерской деятельности

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 13 ноября. /ТАСС/. Россиянин задержан на Пхукете по запросу США по подозрению в ведении хакерской деятельности. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) в распространенном заявлении указал, что речь идет о "35-летнем хакере мирового класса, который ранее атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США". Ведомство при этом не раскрывает гражданство задержанного, однако, по данным портала, речь идет о россиянине.

Таиландская киберполиция отметила, что подозреваемый приехал в Таиланд 30 октября этого года и проживал в провинции Пхукет. В ходе совместной с Федеральным бюро расследований США операции у задержанного были изъяты "ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения технологической экспертизы". "Ему было предъявлено обвинение в том, что он является лицом, запрашиваемым другой страной для экстрадиции в соответствии с Законом об экстрадиции 2008 года", - указали в TCSD.

"Совместная операция властей Таиланда и ФБР США позволит наладить сотрудничество в предотвращении и пресечении технологических преступлений. Этот вопрос теперь включен в глобальную повестку дня совместных мероприятий по решению этой проблемы", - добавили в киберполиции.

ТАСС обратился в полицию Таиланда и генеральное консульство России в провинции Пхукет для выяснения обстоятельств задержания подозреваемого в киберпреступлениях и уточнения его гражданства.