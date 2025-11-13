Стубб допустил возможность возобновления диалога между Европой и Россией

Президент Финляндии Александер Стубб © Anna Moneymaker/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб во время своего выступления в Северном Саво заявил, что российско-европейский диалог рано или поздно будет восстановлен. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

"В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен", - сказал он.

Стубб также отметил, что за последние полтора года он вместе со своими европейскими коллегами неоднократно поднимал вопрос возобновления контактов с РФ.